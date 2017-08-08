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TEM Otoyolu’ndaki tır kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Çatalca mevkinde meydana gelen tır kazasında aracın lastiğinin patlaması üzerine sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü kazada hayatını kaybederken yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolundaki tır kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti

08 Ağustos 2017 10:40

TEM Otoyolu Çatalca Mevkinde sabah saatlerinde demir taşıyan tır, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı Ardından yol gösteren tabelalara çarpan araç, bariyerlerde sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki demirler aracın kabinine sonrada yola savruldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken araç sürücüsü sıkıştığı araç içerisinde hayatını kaybetti. Ekiplerin bariyerlere sıkışan aracı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Murat Delice - Yusuf Eker

 

Etiketler: tem otoyolu


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