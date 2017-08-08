TEM Otoyolu’ndaki tır kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Çatalca Mevkinde sabah saatlerinde demir taşıyan tır, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı Ardından yol gösteren tabelalara çarpan araç, bariyerlerde sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki demirler aracın kabinine sonrada yola savruldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken araç sürücüsü sıkıştığı araç içerisinde hayatını kaybetti. Ekiplerin bariyerlere sıkışan aracı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Murat Delice - Yusuf Eker



