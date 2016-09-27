İstanbul’da TEM otoyolunda yaşanan drift çılgınlığı amatör kameraya yansıdı. Trafiği felç eden çılgınlık, geçtiğimiz günlerde spor araba fotoğrafçısı Özcan Özer’in düğün konvoyunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Özer’in düğününde bir araya gelen drift severler bir birinden lüks araçlarla bir süre trafikte tur attı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen düğün konvoyu TEM otoyolunu trafiğe kapattı. Yan yana durarak arkadan araçların gelişini engelleyen konvoydakiler aniden otoyolda drift yapmaya başladı. Gelin arabasının da katıldığı drift çılgınlığı dakikalarca sürdü. Kısa sürede uzun trafik kuyruğu oluşurken araçlarından inen sürücüler şaşkın bakışlarla drift yapan düğün konvoyunu izledi. Otoyolda bir süre drift yapan çılgın sürücüler bir süre sonra trafiği açarak yollarına devam etti.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, düğün konvoyunun lüks araçlarla şehir turu attığı görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçen konvoyun daha sonra TEM otoyolunu trafiğe kapattıkları kameralara yansıyor. Görüntülerde aralarında gelin arabasının da bulunduğu birbirinden lüks onlarca aracın otoyolda dakikalarca drift yaptıkları görülüyor.