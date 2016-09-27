Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » TEM otoyolunu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptılar

TEM otoyolunu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptılar

Spor araba fotoğrafçısının düğünü, TEM otoyolunda drift çılgınlığına dönüştü. TEM otoyolundaki trafiği kesen düğün konvoyu birbirinden lüks araçlarla dakikalarca drift yaptı.

TEM otoyolunu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptılar

27 Eylül 2016 09:00
TEM otoyolunu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptılar - Tıkla İzle

İstanbul’da TEM otoyolunda yaşanan drift çılgınlığı amatör kameraya yansıdı. Trafiği felç eden çılgınlık, geçtiğimiz günlerde spor araba fotoğrafçısı Özcan Özer’in düğün konvoyunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Özer’in düğününde bir araya gelen drift severler bir birinden lüks araçlarla bir süre trafikte tur attı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen düğün konvoyu TEM otoyolunu trafiğe kapattı. Yan yana durarak arkadan araçların gelişini engelleyen konvoydakiler aniden otoyolda drift yapmaya başladı. Gelin arabasının da katıldığı drift çılgınlığı dakikalarca sürdü. Kısa sürede uzun trafik kuyruğu oluşurken araçlarından inen sürücüler şaşkın bakışlarla drift yapan düğün konvoyunu izledi. Otoyolda bir süre drift yapan çılgın sürücüler bir süre sonra trafiği açarak yollarına devam etti.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, düğün konvoyunun lüks araçlarla şehir turu attığı görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçen konvoyun daha sonra TEM otoyolunu trafiğe kapattıkları kameralara yansıyor. Görüntülerde aralarında gelin arabasının da bulunduğu birbirinden lüks onlarca aracın otoyolda dakikalarca drift yaptıkları görülüyor.

Etiketler: drift, düğün konvoyu, İstanbul, spor araba fotoğrafçısı Özcan Özer, tem otoyolu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!