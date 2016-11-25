Edinilen bilgiye göre kaza, bu gece 23.00 sıralarında TEM otoyolu Kartepe ilçesi Acısu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 25 ET 659 plakalı TIR ile Ankara istikametine seyir halinde olan Salih Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan TIR , Tarık T. idaresindeki otomobile çarparak devrildi. Bu sırada Ankara istikametine giden, 54 E 1742, 34 KD 6551 ve 67 DY 568 plakalı otomobillerde hızla TIR'a çarptı. Kazada TIR sürücüsü Salih Y. ile otomobillerde bulunan Elife Ö., Mehmet Ö., Nuri Y. ve Cemal E. yaralandı.

Malzemeler yola saçıldı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. TIR'ın dorsesinde bulunan ambar yükü TEM otoyoluna saçıldı. Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Otoyol Polisi ve Karayolları ekipleri, araçları D-100 karayoluna yönlendirdi. TEM otoyolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Sakarya'da bir hastaneye kan yetiştirmeye çalışan Kızılay ekibi de trafiğe takıldı. Polis ekipleri kan aracını ters istikametten götürerek yardımcı olmaya çalıştı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Refik Fidan