Türkiye’nin ilk ve tek Master planına sahip olan Tema İstanbul projesi kapsamında, bölgenin TEM otoyolu üzerindeki trafik problemine çözüm üretmek için başlatılan köprülü kavşak çalışmasının hazırlıkları tamamlandı. Tema İstanbul yatırımcıları tarafından yaklaşık 100 milyona mal edilerek hazırlanan ve proje kapsamında bölgedeki trafiğe kalıcı çözüm üretmek amacıyla geliştirilen 4 şeritli kuzey ve güney yan yollar tek yön olarak yarın hizmete açılıyor. Son çalışmaları yapılan 105 metrelik Tema İstanbul Köprüsü, hizmete açıldığı andan itibaren, Mahmutbey gişelerden Edirne istikametine ve Mahmutbey gişelerden Ankara istikametine trafiği çift yönlü olarak rahatlatması hedefleniyor.

“İstanbul’un bu bölgedeki trafik sıkıntısına çözüm üretmiş olacağız”

Tema İstanbul Köprüsü üzerinde açıklamalarda bulunan Tema İstanbul Genel Müdürü Aydın Ayçenk, “Yarın akşama doğru bu köprülü kavşağın açılışını yapacağız. Artık burası hem kuzey, hem güney yolları tek yön olarak çalışmaya başlayacak. Bu bölgedeki vatandaşlarının alışkanlıklarından farklı olarak hizmet verecek ve bundan sonraki sirkülasyonlar arada ki köprülerle gerçekleştirilecek. Biz de bu köprülere ek olarak 105 metre olarak hazırlanan Tema İstanbul Köprüsünün yarın açacağız. Üzerinde trafik simülasyonların gerçekleştirdik ve güzel bir çalışma oldu. Büyük ihtimalle bu çalışma ile İstanbul’un bu bölgedeki trafik sıkıntısına çözüm üretmiş olacağız” dedi.

“Bu köprüyle akşam trafiğindeki yoğunluğu akışkan hale getireceğiz”

Yan yolları geniş olarak yaparak trafik sorununu çözmek istediklerini söyleyen Aydın Ayçenk, “Şu anda arkamızda görünen TEM otoyolu üçer şerittir, biz yan yolları 4’er şerit haline getirdik. Hem güney, hem kuzey yan yollar dört şerit olarak hazırlandı ve böylece trafik akışkanlığını maksimize etmeye çalıştık. Edirne istikametinden gelen vatandaşlarımız eğer isterlerse battı çıktıdan geçerek direk yollarına devam edecekler. Ya da bu yaptığımız köprü üzerinden Başakşehir tarafından geçişleri yapacaklar. İki tarafta da oluşturulan geniş yollar burada ki birikmeleri engelleyecektir. Akşam trafik yoğunluğunda trafiği akışkan hala getireceğiz. İnsanlarımız eğer isterlerse alternatif yol olarak bu yan yolları kullanabilecekler” diye konuştu.

“Köprü ve yan yol çalışmalarımız İstanbul halkımıza armağan olsun”

Atakent bölgesinin gelişen bir yer olduğunu ifade eden Ayçenk, “Bu bölge hem trafik alt yapısı olarak hap haline geldi. Bu bölgede yapılan projelerden en büyüğü bizim projemiz. Hem alışveriş alanları olsun, hem eğlence merkezleri olsun, çevresine gelecek yeni hazırlıklarla birlikte, trafiğin yoğunluğu olacağız için ortaklarımız böyle bir yatırıma imza attı. Bu çalışma yan yollar, sokaklar ve çevredeki diğer yollarla birlikte burası yaklaşık 100 milyon TL’lik bir maliyetle tamamlandı. Birinci amacımız burada halkımızın burada ki ulaşımını rahatça sağlayabilmesiydi. Bu köprü ve yan yol çalışmamız İstanbul halkımıza armağan olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa



