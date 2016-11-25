3 milyonun üzerinde çocuğa doğa eğitimleriyle ulaşan TEMA Vakfı, 25’inci yılını ünlü sanatçıların gönüllü olarak sahne alacağı “TEMA Vakfı 25. Yıl Özel Yayını” ile kutlayacak. 27 Kasım Pazar akşamı saat 21.00’de İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek olan konser programı NTV’den canlı yayınlanacak ve “Umut Yeşerten Şarkılar” adlı konserde tüm şarkılar 'çocuklar' ve 'doğa' için seslendirilecek.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen TEMA Vakfı Van Temsilcisi Nurcan Alpaslan, proje ile ilgili bilgiler verdi. Yayın öncesi ve sırasında sürdürülecek kampanyayla 150 bin çocuğun TEMA doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapılacağını belirten Alpaslan, “Özel yayınla TEMA Vakfının 25. yılı kutlanırken, 3464 SMS hattına bağış çağrısında bulunularak doğa eğitimleri için kaynak sağlanması hedefleniyor. Dileyen herkes 3464’e TEMA yazıp SMS göndererek TEMA Vakfının çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 TL katkıda bulunabilecek” dedi.

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının TEMA Vakfı yararına sahneye çıkacağı gecenin sunuculuğunu Yiğit Özşener ve Gülay Avşar’ın üstlendiğini dile getiren Alpaslan, “Umut Yeşerten Şarkılar konserinde; Aslıhan Güner, Barış Arduç, Birce Akalay, Burak Sevinç, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Çağan Irmak, Çiğdem Erken, Ecem Özkaya, Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk, Gökçe Bahadır, Hande Doğandemir, Hazar Ergüçlü, Kadir Doğulu, Mert Fırat, Meltem Yılmazkaya, Mustafa Üstündağ, Selen Öztürk, Sinan Tuzcu, Songül Öden ve Yasemin Allen, ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker eşliğinde sahnede olacaktır. Bizlerde tüm halkımızın bu anlamlı kampanyaya mesajlarıyla destek vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Atilla İdiz