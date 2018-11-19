Temayül yoklaması nedir ne demek | AK Parti'de temayül yoklaması

Temayül yoklaması nedir? Yerel seçimlerin hızla yaklaşmasının ardından siyasi partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle AK Parti'nin yaptığı temayül yoklaması seçmenlerin dikkatini fazlasıyla çeken bir durum...Peki Temayül yoklaması nedir? İşte Temayül yoklamasının anlamı... Tüm detaylar haberimizde...

TEMAYÜL NEDİR?

Temayül nedir? Temayül kelime anlamı olarak eğilim, bir yana eğilme anlamına geliyor.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Temayül nedir? Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir.

Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.

AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMASI

AK Parti'de temayül yoklaması ilk kez 18 Kasım'da yapıldı. AK Parti'de aday adaylığı başvurularının sona ermesinin ardından ilk kez elektronik ortamda temayül yoklaması yapıldı.

Aday adaylığı başvurularının sona ermesinin ardından elektronik ortamda temayül yoklaması yapıldı. AK Parti'de 145 bin teşkilat mensubu 81 ilde elektronik ortamda oy kullandı. Oylamanın sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı süreci, 16 Kasım'da son bulmuştu. 7 bin 180 kişi yerel seçimlerde aday olmak için başvurmuştu.

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILMAYAN İLLER

AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmadı. Temayül yoklaması 25 ilin sadece ilçelerinde olacak. Bu iller, “İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir” olarak açıklanmıştı.

AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Gümüşhane teşkilatında parti tüzüğü gereği temayül yoklaması yapıldı. Türkiye'de ilk kez temayül yoklaması elektronik olarak gerçekleştirildi.

Parti genel merkezi tarafından görevlendirilen Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma Balcı'nın nezaretinde gerçekleştirilen temayül yoklamasına sadece ilçe belediye başkanları dahil oldu.

İl Belediyesi'nin katılmadığı yoklamada il yönetimleri ve merkez ilçe yönetimleri oy kullanmazken Kelkit, Köse, Şiran, Torul ve Kürtün ilçesindeki parti yönetimleri oy kullandı.

Temayül yoklamasında delegelere belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz, halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz, teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz, partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz, belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz soruları yöneltilirken, belediye başkanlığı için başka önereceğiniz isim sorusuna ise en fazla 2 cevap yazıldı.

Temayül yoklamasının büyük bir olgunlukla gerçekleştiğini ve tüm Türkiye'de saat 10.00'da başlayıp 16.00 itibariyle sona erdiğini kaydeden AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, “Gümüşhane'de yüzde 90 seviyesinde bir katılım oranı var. Temayül yoklamasına ana kademe yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz önceki dönemlerde teşkilatlarımızda büyük emekleri olan ilçe başkanlarımız katıldılar. Tercihlerini elektronik ortamda yaptılar ve bu sistem sayesinde burada kullanılan irade anında genel merkeze yansıyor. İnşallah genel merkezimiz de başka faktörlerle birlikte yapacağı çok yönlü çalışma ve değerlendirmelerle yakın zamanda adaylarımızı ilan edecek. Bizler de Gümüşhane teşkilatları olarak il, ilçe kadın kolları, gençlik kolları teşkilatları olarak kısaca AK Parti Gümüşhane ailesi olarak Gümüşhane'deki il, ilçe ve belde bütün belediyelerimizi kazanmak için var gücümüzle seferber olacağız. 31 Mart tarihinde inşallah yeni rekorlarla Gümüşhane'nin adını Türkiye'ye duyuracağız” dedi.

Merkez belediyeye bir müracat olduğunu, aday adaylığına çok fazla sayıda müracat olan bazı illerde de il merkezlerinde, ana kent belediyelerinde de temayül yoklaması yapılmayan yerler olduğunu ifade eden Köse, “Bildiğim kadarıyla 25 ilde sadece merkez belediyelerinde, il belediyelerinde temayül yoklaması yapılmıyor. Sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki üst kurul tarafından bu25 ilin belediye başkanlıkları belirlenecek. Bu iller temayül yoklamasına tabii tutulmadı” diye konuştu.

Bütün il başkanlarının adaylıkta isminin geçmesinin doğal olduğunu dile getiren Köse, “Biz il başkanıyız. Vazifemiz il başkanlığı. Zaten genel merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda mevcut belediye başkanlarımız, mevcut il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız aday adaylığına müracaat etmediler. Türkiye'de hiçbir il başkanı aday adaylığına müracaat etmedi. Bu da genel merkezin takdirindeki bir olaydır. Yani adaylık konusunda genel merkez tarafından bir görev tevdi edilmediği müddetçe olmaz. İl başkanlarının belediye başkanlığı adayı olması konusunda takdir genel merkezimizindir. Genel merkezin vereceği kararı bekleyeceğiz. Bu karara saygı duyacağız” şeklinde konuştu.

Kayıtlı 336 delegeden 297'sinin oy kullandığı temayül yoklamalarına en çok katılım Kelkit ilçesinden sağlanırken, en az katılım da Torul'dan gerçekleştiği öğrenildi.



"BİR İLKE İMZA ATTIK"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, AK Parti'nin 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan temayül yoklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda gerçekleşen temayül yoklamalarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, "AK Parti olarak yine bir ilke imza atarak aday belirlenme sürecini hızlandıran ve tasarruf sağlayan E-temayülümüzü yaptık. Partililerimizin kanaatleri ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, şehrimizin çıtasını yükseltecek doğru isimler kısa sürede içinde belirlenecektir" dedi.

Aydın'da temayül yoklamasına partililerin büyük ilgi gösterdiğine değinen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, "2019 yerel seçim maratonumuzu Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan ve 145 bin teşkilat mensubumuzun değerlendirmeleriyle gerçekleşen temayül yoklamalarıyla sürdürdük. AK Parti davası, teşkilatlarımızın alın teri, Millet aşkı ve gayretleriyle yükselmiştir. Bu anlamda onların kanaatleri bizler için kıymetlidir. Partimizin Yerel Yönetimler, Teşkilat Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığının ortak çalışmasıyla yapılan temayül yoklamasını, Türkiye'de ilklerin öncüsü AK Parti olarak yine bir ilke imzamızı attık ve elektronik ortamda gerçekleştirdik. Profesyonelce hazırlanan bu sistemle hem zaman, hem de kâğıt israfının önüne geçtik. AK Parti Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle belirlenecek olan yerel yönetim başkanlıklarına aday gösterilecek tüm arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ederim. Ülkemize, milletimize ve Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

