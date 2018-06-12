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TEM’de 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM otoyolu Kocaeli Hereke geçişinde 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TEMde 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

12 Haziran 2018 19:30

Kaza saat 18.30 sularında TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 LJ 2298, 41 AAT 149, 34 RU 1940, 81 KB 159 ve yabancı BN 782 HG plakalı araçlar birbirine girdi.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kaza yerinden güvelik önlemli alarak trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ise araç içindeki vatandaşlara ayakta müdahale etti. Kaza yapan araçların içinde olan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Trafik sebebiyle yolda kalan sürücüler, yol açılana kadar araçlarının dışında bekledi. 

Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

 

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