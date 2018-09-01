TEM'de 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Şirıntepe Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 GS 0859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kaza yapan araçların yavaşlaması sebebi ile arkadan gelen 3 araç daha duramayarak kaza sebebi ile yavaşlayan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik

