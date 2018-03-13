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TEM’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

TEM otoyolu Kocaeli Dilovası geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEMde 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

13 Mart 2018 00:35

Kaza, saat 21.30 sularında TEM otoyolu Dilovası geçişi Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki tır, iki otomobil, iki hafif ticari araç ve bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda bulunan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik tekrar normale döndü.  

Hakan Öztürk
 

 

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