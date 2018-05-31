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TEM'de aracına çarpan tır'a tırmanan sürücü konuştu

TEM Otoyolu'nda aracına çarpıp kaçan Bulgaristan'lı tır'a tırmanarak durdurmaya çalışan Mahir Özkan konuştu. Özkan, "Kapıkuleye'ye kadar o şekilde giderdim" dedi. Özkan'ın arkadaşları ise, "Mahir ağabey, Hızlı ve Öfkeli'deki Paul Walker'ın Avcılar Şubesi" diye konuştu.

TEMde aracına çarpan tıra tırmanan sürücü konuştu

31 Mayıs 2018 11:06
TEM'de aracına çarpan tır'a tırmanan sürücü konuştu - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu’nda aracına çarpıp kaçan Tır’ın üzerine çıkarak durdurmayı başaran sürücü konuştu. 45 yaşındaki esnaf Mahir Özkan, tır kendi aracına çarptıktan sonra kaçtığını, durdurmak için uzun çapa harcadığını söyledi. 

Özkan, “Aracıma çarptıktan sonra kaçtı tır sürücüsü. Bende aracımı yolun ortasına bırakıp tıra tırmandım. Adam, durmuyordu üstüme sürdü aracı. Sonrasında adama vurdum bende, kimse yardım etmedi. En son virajı dönünce de adam sürükledi kaçacaktı bende bırakmadım. Bulgaristanlıydı tır sürücüsü. Her şeyi göze almıştım zaten. Böyle haksızlıkları kabul etmeyelim. Böyle şeyler ülkemizde yaşanmasın” dedi. 

Film sahnelerine aratmayan trafik kavgası film sahnelerine aratmayan trafik kavgası

Özkan, araç durmasaydı nereye kadar gitseydi aracı oraya kadar kovalayacağını söyleyerek, “ Ben bırakmazdım kolay kolay onu. Kapıkule sınır kapısına kadar gitseydi oraya kadar o şekilde giderdim. Etrafımdaki insanlar televizyonda gördü beni alkışladılar" diye konuştu. 

“Paul Walker’ın Avcılar Şubesi” 

Özkan’ın bir yakını olan Serhat Saldız ise Özkan’a efsane filme Hızlı ve Öfkeli’de Paul Walker’ın canlandırdığı karaktere benzettiklerini kaydederek, “ Biz Mahir ağabeyi’i Paul Walker’ın Avcılar Şubesi ilan ettik. Öldü diyorlar ama ölmedi Mahir ağabeyin ruhunda tekrar canlandı. Biz bunu şimdi Avcılar’da değerlenirmeyi düşünüyoruz. Zaten farklı farklı yerlerden farklı teklifler alıyor. Sanırım bir de film teklifi aldı. Zaten film sahnesi gibiydi insanlar görünce bize mesaj atıp görüşmek tanışmak istiyorlar. Youtuber’lardan gelen teklifler var şu an Mahir Ağabey onları değerlendirmek istiyor” şeklinde konuştu. 

“Daha öncede benzer olay yaşandı” 

Özkan’ın bir diğer yakını Özkan Azadi ise daha öncede başka bir olaydan dolayı Özkan’ın yolda bir kamyona daha tırmandığını ifade ederek, “ Bu olay ikinci serüveni. Daha önce de böyle bir kaza olayı olmuştu. Onda da büyük bir kamyona tırmanmıştı öyle yakalamıştık kendisini ilk ve son serüveni değil inşallah. Tırcıların korkulu rüyası olacak”dedi.  

Murat Delice

 

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