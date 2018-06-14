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TEM’de bayram yoğunluğu başladı, trafik yer yer durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve Trakya’dan yola çıkan vatandaşlar, TEM’de trafik yoğunluğu oluşturdu.

TEMde bayram yoğunluğu başladı, trafik yer yer durma noktasına geldi

14 Haziran 2018 00:27

Bayram tatilinin başlaması ile birlikte binlerce vatandaş araçları ile tatili geçirecekleri yere doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde akıcı olan trafik, akşam saatlerinde ise yerini yoğunluğa bıraktı. TEM Otoyolu Kuruçeşme Hatipköy mevkiinde yer yer trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunda trafiğe takılmak istemeyenler ise D-100 karayolunu tercih etti. D-100 Karayolu’nda da uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar ise Osmangazi Köprüsü’nü kullandı. Uzun yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda bulunan tesislerde dinlenmek için mola verdi. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uyma konusundan uyardı. 

Uğur Konuk
 

 

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