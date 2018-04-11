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TEM'de can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar otoyola savruldu.

TEMde can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı

11 Nisan 2018 21:37

Kaza, TEM Otoyolu Batı Gişeleri mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BDP 143 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi otoyola savruldu. Yola savrulan yaralılar, diğer sürücülerin yardımıyla emniyet şeridine taşındı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Etiketler: bolu, kaza, TEM

 

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