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TEM'de faciadan dönüldü!

TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolunda pamuk yüklü tır virajı alamayarak yan yattı.

TEMde faciadan dönüldü!

22 Şubat 2018 15:50
TEM'de faciadan dönüldü! - Tıkla İzle

Tırın otoyola devrilme tehlikesi nedeniyle bir şerit tamamen kapatılırken, oluşan trafikten kaçmaya çalışan sürücüler otoyolda canlarını hiçe sayıp geri geri gitti. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde pamuk yüklü 41 UF 037 plakalı Mehmet Çelik yönetimindeki tır, virajı alamayarak yan yattı. Tırın otoyola devrilme tehlikesi nedeniyle sürücüler büyük panik yaşadı. Tır şoförü Çelik, tırdan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, çekici de tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Tırın otoyola devrilme tehlikesi nedeniyle bir şerit tamamen trafiğe kapatılırken, bu sırada otoyolda yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler ise canlarını tehlikeye atıp geri geri gitti. Tüm bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. 

Etiketler: kaza, TEM, TIR

 

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