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TEM’de kamyon devrildi: Su damacanaları yola savruldu

TEM Otoyolu yan yol Bağcılar mevkiinde kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan su damacanaları yola savruldu.

TEMde kamyon devrildi: Su damacanaları yola savruldu

06 Haziran 2018 04:24

Kaza, 02.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 34 UT 2191 plakalı kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasada bulunan su damacanaları yola savruldu. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazanın olmaması için önlem aldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan çekici ile kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola savrulan damacanalar ise yol kenarına alındı. Damacanalar olay yerine getirilen başka bir kamyon ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

 

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