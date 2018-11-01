TEM'de karton yüklü tır alev alev yandı, trafik kilitlendi

Olay, saat 21.00 sıralarında Körfez TEM otoyolu Ankara istikameti gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yola çıkarak Ankara istikametinde seyir halinde olan Ramazan Sabır idaresindeki 81 EB 649 plakalı karton yüklü tırın dorse kısmından TEM Körfez gişeler mevkiinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören diğer sürücülerin uyarısı üzerine tır sürücüsü aracı yolun sağına çekerek çekici kısmı dorseden ayırdı. Dumanların aleve dönüşerek kısa sürede dorseyi sardığını gören sürücü 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüm dorseyi saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrasında kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle tek şeride düşürülen TEM Anlara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Soğutma çalışmaları sonrasında tır dorsesi çekici ile yoldan kaldırılırken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Murat Kanber