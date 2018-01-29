TEM’de kaza; 4 yaralı

Kaza; gece saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan İlyas K. idaresindeki 37 FF 740 plakalı otomobil, sol şeritte ilerlerken iddialara göre bir başka aracın kendilerine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ardından sağ şeride geçen otomobilde bulunan bulunan Habibe, Şehriban ve Dilay U. ile Adile K. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazaya neden olan aracı yakalamak için ve kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Osman Çatana