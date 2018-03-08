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TEM'de kaza: Anne ve oğlu feci şekilde can verdi

Sakarya TEM Otoyolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan tırın dorsesinin altına giren otomobilde bulunan anne ve oğul sıkıştıkları yerde feci şekilde can verdi.

TEMde kaza: Anne ve oğlu feci şekilde can verdi

08 Mart 2018 03:23

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Dülgeroğlu (34) idaresindeki 54 E 2379 plakalı otomobil, ilk olarak emniyet şeridinde park halinde bulunan Kenan A. idaresindeki 68 BB 388 plakalı tırın dorsesine sürttü. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre ileride yine emniyet şeridinde park halinde bulunan Hüseyin E. idaresindeki 06 BHM 24 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girererek hurdaya dönen otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve otomobilde bulunan annesi Nursel Dülgeroğlu (72) bulundukları yerde sıkışarak feci şekilde can verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren talihsiz anne ve oğlun cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler: tem kaza, trafik kazası

 

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