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TEM’de meydana gelen zincirleme kazada babaanne ve torunu yaralandı

TEM Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaşındaki Ali Emir Fındık ve babaannesi yaralandı. Araç sürücüsü anne ise gözyaşlarını tutamadı.

TEMde meydana gelen zincirleme kazada babaanne ve torunu yaralandı

27 Ocak 2018 16:29

Olay, TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VS 4591 plakalı aracın şoförü Selen Fındık aracıyla seyrederken önündeki aracın durması üzerine frene bastı. Arkadan gelen araç duramayınca zincirleme kaza oluştu. 3 aracın karıştığı kazada 1 yaşındaki Ali Emir Fındık ve babaannesi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan babaanneye ilk müdahale aracın içerisinde yapılırken başını çarpan Ali Emir bebek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü anne ise göz yaşlarını tutamadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyruğu oluştu. Orta şeritte meydana gelen kazadan dolayı trafik iki şeritten akıtıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaza anında araç içerisinde bulunan Figen Koçarslan, “Önümüzde kırmızı bir araç vardı. Trafik normal akıyordu. Biz de yavaşladık. Vurmadan durduk. Arkamızdan beyaz bir araç gelip bize güm diye patlattı. O araç patlatınca önde ki araca hafif çarptık. Bebek başını vurdu. Ambulansa götürdüler. Ambulans çok geç geldi. Annem hala arabadan çıkamadı” dedi.

Caner Sönmez

Etiketler: kaza, tem otoyolu

 

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