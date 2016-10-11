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TEM'de 'pes' dedirten yolculuk kamerada

İstanbul'da Tem Otoyolu'nda ağzına kadar dolu minibüsün kapısından sarkarak yapılan yolculuk yürekleri ağza getirdi.

TEMde pes dedirten yolculuk kamerada

11 Ekim 2016 10:18
TEM'de 'pes' dedirten yolculuk kamerada - Tıkla İzle

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii'nde kameralara takılan bir görüntü bu kadarına da 'Pes' dedirtti. Bağcılar seferini yapan hatlı minibüs tıka basa dolmasına rağmen aracın şoförü yolcu almaya devam etti. Minibüs dolunca şoför, yolcuların canını hiçe sayarak minibüsün kapısı açık yoluna devam etti. Bu sırada tıka basa dolu minibüste ayakta dahi durmaya zorlanan vatandaşlar minibüsün kapısından sarkarak yolculuklarına devam etti. Minibüs şoförü ve yolcuların, canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk kameralara yansıdı. Minibüs şoförü yolcuların kapıdan sarkmasına aldırış etmeden yoluna devam ederken, zaman zaman da şerit değiştirdi. Minibüs şoförü bir ara emniyet şeridine de girerek, bütün kuralları altüst etti.  

Harun Basat

Etiketler: İstanbul


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