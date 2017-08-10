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TEM’de tanker devrildi 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Tem Otoyolunda tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

TEMde tanker devrildi 1 yaralı

10 Ağustos 2017 17:16

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine giden Uğur Taşçı idaresindeki 06 BS 4689 plakalı asfalt yüklü tanker TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kaza sonucu tanker sürücüsü Taşçı yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım aksarken, Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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