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TEM’de trafiği kilitleyen tır kazası!

TEM Hadımköy Edirne istikametinde bir tır ile kamyon çarpıştı, kazada tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre kilitlenen yol ise araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

TEMde trafiği kilitleyen tır kazası!

24 Ocak 2018 11:54
TEM’de trafiği kilitleyen tır kazası! - Tıkla İzle

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Hadıköy Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 06 EZ 7068 plakalı tır sürücüsü Teyyar D. Hızla seyrederken trafiğin aniden yoğunlaşmasıyla hızını kesemedi. Önünde bulunan 59 YV 810 plaklalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü aracının içinde sıkıştı. 

Olay yerine ihbar üzerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak ambulans ile hastaneye sevk etti. 

Yaşanan kaza sonrası TEM Edirne istikametinde trafik durdu. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün durumu iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yola sızan akaryakıt kumlama çalışması ile temizlendi. Trafik ise bir süre sonra tekrar normale döndü. 

Murat Delice - Caner Sönmez

 

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