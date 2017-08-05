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TEM'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken durdurulan kamyonun kasasında yapılan aramalarda, ev eşyaları arasına gizlenmiş 41 kilo 680 gram eroin yakalandı.

TEMde uyuşturucu operasyonu

05 Ağustos 2017 00:24

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri plakası belirlenen ev eşyası yüklü kamyonu yakalamak için operasyon düzenledi. Otoyol Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde başarılı bir operasyonla durdurulan kamyonda narkotik köpekleri de kullanılarak arama yapıldı. Yapılan aramada kamyon kasasında yüklü ev eşyaları arasın gizlenmiş şekilde 38 paket halinde 41 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Mehmet Oğuzhan Altun
 


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