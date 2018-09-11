'Temel İle Dursun İstanbul'da' dizi mi oluyor?

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği ve Star TV’de yayınlandığı günden beri reytinglerde sürekli bir çok büyük projeleri geride bırakan Temel ile Dursun İstanbul’da filmi TV izleyicisinden de tam not aldı.

Aldığı iyi reytinglerle; yakında Dizisi de olacak mı sorusunu akıllara getiren film yayınlandığı dönemlerde büyük bir başarıya imza atarak reytinglerde iyi dereceler elde etti.

Filmin Dizi olma ihtimali üzerine konuşan İhsan Taş, Hikâye olarak her hangi bir sıkıntılarının olmadığını ve dizi olması durumunda kadroyu biraz daha zenginleştirebileceklerini ifade etti.

