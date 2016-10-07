Muğla’nın Milas ilçesinde Hacıapti Mahallesi’ndeki Fabrika Sokak’ta yürütülen inşaat temeli kazısı sırasında 3 Ekim tarihinde lahit bulundu. Milas Arkeoloji Müzesine haber verilmesiyle alana gelen ekipler, mezarda ve etrafında kazı çalışması başlatmıştı. Lahit içerisinde insan kemikleri ve seramik kap parçalarına rastlandı.

Yürütülen çalışmalar sonrasında, ortaya çıkan lahitin güneybatısında 2 bin 400 yıllık oda mezarı bulundu. Yeni buluntu, arkeoloji dünyasında heyecana yol açtı. Milas Arkeoloji Müzesi Müdürü Gülnaz Savran’ın talimatıyla, basının görüntü almasını engellemek için kazı alanı perde ile kapatıldı. Müze yetkilileri, buluntuları korumak adına böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Öte yandan, bulunan oda mezarının soylu bir aileye ait olduğu ve içerisinde birçok kişinin gömülü olduğu öğrenildi.

Demet Leyne