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Temel kazısında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitler bulundu

Kütahya'da, belediye hizmet binasının inşaat sahasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitlerin bulunması üzerine alanda çalışmalar durduruldu.

Temel kazısında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitler bulundu

21 Aralık 2016 15:00
Temel kazısında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitler bulundu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki belediye yeni hizmet binasının inşaat sahasında lahitlere rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. İnşaat alanına gelen arkeologlar, bulunan mezarlarda inceleme ve kurtarma kazısı yaptı. İnşaatın proje müdürü Orhan Erdoğan da temel kazısı yaptıkları sırada mezarlara rastlanması üzerine çalışmaları durdurduklarını dile getirerek, "Arkeologların çalışmalarını tamamlanmasının ardından, verecekleri bilgiler doğrultusunda inşaat devam edecek" diye konuştu.

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 lahdin açığa çıktığını belirterek, "Mezarlarda yaptığımız incelemelerdeki ilk bulgulara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge büyük olasılıkla, antik dönemde nekropol alanı. Her bir mezarın içinde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bölgede başka mezarlar da çıkabilir" şeklinde konuştu.

HÜSEYİN EFE 

Etiketler: Gaybiefendi Mahallesi, Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, roma dönemi


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