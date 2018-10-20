Temel'in hava durumu tahmin taşı gülümsetiyor

Karadeniz halkı, değişik fikirleri ve insanlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Tüm dünyada pratik fikirleriyle insanları şaşırtan Karadenizliler, fıkralarıyla da insanların akıllarına kazınıyor. Karadeniz fıkraları denilince akla gelen ilk isimlerden birisi de Temel. Hakkında binlerce fıkra bulunan Temel, kendisine has ‘hava durumu tahmin taşı' ile insanları güldürüyor.

Ordu'da da bir kişi, Temel'in hava durumu tahmin taşını gerçek hayata uyarladı. Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevki Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Benhur Kul, yaklaşık 2 yıl önce evlerinin önündeki ağaca hava durumu tahmin taşını uyarladı. Şu an askerde olan Benhur Kul'un yazdığı ve herkesin dikkatini çeken yazıda, “Taş ıslak- yağmurlu, taş kuru-yağmur yok, altında gölge var-güneşli, üzeri beyaz-kar var, taş gözükmüyor-sisli, taş sallanıyor-rüzgarlı, taş zıplıyor-deprem var, taş yok-hortum var” yazıyor.

“HERKES DURUP BAKIYOR”

Anne Kader Kul, oğlunun bu yazıyı yaklaşık 2 yıl önce yaptığını belirterek, “Onu yapan kişi benim oğlum, o da şu anda askerde. Kendisi bu tür şeylere çok meraklı, bunu da böyle düşünüp yapmış. Buradan geçerken bunu görenler durup sürekli bakıyor, herkesin ilgisini çekiyor. İlk başta insanların neden durduğunu anlayamadık ama sonradan alıştık” dedi.

Bazı vatandaşlar ise kimi zaman bu taşa bakarak hava tahmini yaptıklarını belirterek, faydalı olduğunu söylediler.