TEM Otoyolu’nda geçtiğimiz günlerde spor araba fotoğrafçısı Özcan Özer’in düğün konvoyunda araçlar TEM’i kapatarak bir süre drift atmışlardı. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri drift yapan iki genci gözaltına aldı. Gökhan Uçar(30) ve Ramazan Aşucuoğlu(30) isimli zanlılar Gayrettepe’de bulunan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Polise ifade veren zanlılara "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 200'er lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine el konuldu. Adli işlemler için Ayazağa Polis Merkezi’ne teslim götürülen zanlılardan Ramazan Aşucuoğlu, “TEM’i kapattık düğün dolayısıyla. Çok yanlış bir şeydi kabul ediyoruz. Gençliğimize verin. İdare edin” dedi.

Mustafa Bakırhan