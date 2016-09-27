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TEM'i kapatan driftçiler: 'Gençliğimize verin'

TEM’de düğün konvoyunda otoyolu kapatarak drift atan iki şahıs polis tarafından yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslardan, “Yanlış yaptık kabul ediyoruz. Gençliğimize verin” dedi.

TEMi kapatan driftçiler: Gençliğimize verin

27 Eylül 2016 16:40
TEM otoyolunu kapatıp gelin arabasıyla drift yaptılar - Tıkla İzle

TEM Otoyolu’nda geçtiğimiz günlerde spor araba fotoğrafçısı Özcan Özer’in düğün konvoyunda araçlar TEM’i kapatarak bir süre drift atmışlardı. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri drift yapan iki genci gözaltına aldı. Gökhan Uçar(30) ve Ramazan Aşucuoğlu(30) isimli zanlılar Gayrettepe’de bulunan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Polise ifade veren zanlılara "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 200'er lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine el konuldu. Adli işlemler için Ayazağa Polis Merkezi’ne teslim götürülen zanlılardan Ramazan Aşucuoğlu, “TEM’i kapattık düğün dolayısıyla. Çok yanlış bir şeydi kabul ediyoruz. Gençliğimize verin. İdare edin” dedi. 

Mustafa Bakırhan 

Etiketler: drift, düğün konvoyu, gözaltı, spor araba fotoğrafçısı Özcan Özer


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