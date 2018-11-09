Temizliğini yaptığı üniversitede okuyup öğretmen oldu

Temizlik görevlisi olarak hem işini yapan hem de okulunu okuyan İlkay Kayadibi, mezun olduktan sonra Bitlis merkezde bulunan 8 Ağustos Ortaokuluna müzik öğretmeni olarak atandı. Atandığı okulda çocuklarla buluşan İlkay Kayadibi, 25 yıl gecikmeli de olsa hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Okumak isteyen hiç kimseye yaşın ve şartların engel olmadığını ifade eden Kayadibi, “1989 yılında İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Ancak bazı nedenlerden dolayı terk etmek durumunda kaldım. 2009 yılında ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine temizlik işçisi olarak girdim. Bu esnada aftan yararlandım. Aftan yararlandıktan sonra böyle bir hakkım olduğunu öğrendim. Çalıştığım yerde hem okudum hem de çalıştım. 4 yılda bitirdim ve mezun oldum. KPSS'ye girip 63 puanla Bitlis 8 Ağustos Ortaokuluna atandım” dedi.

“Bu yıl ilk defa Öğretmenler Günümü kutlayacağım”

25 yıl gecikmeli de olsa bu yıl ilk defa Öğretmenler Günü'nü kutlayacağını belirten Müzik Öğretmeni İlkay Kayadibi, “Bu yıl ilk defa Öğretmenler Günümü kutlayacağım. Çocuklarımla beraberim. Bir 25 yıl gecikti, ama onlarla birlikte mutluyum ve hayallerime kavuştum. İsteyen hiç kimseye yaş ve şartlar engel değildir. Okuma aşkı olan herkes bunu başarabilir. Hayatını değiştirebilir. İyi bir öğretmende kendi hayatını değiştirdiği gibi herkese örnek olmalı, rehberlik etmelidir. İyi bir öğretmen, bilgiyi sadece kendine saklamamalıdır, etrafındakilerin de hayatını değiştirebilmelidir. Bende bunu yaparak ilk önce kendi hayatımı ve çocuklarımın hayatını değiştirdim. Şimdi ise öğrencilerimin hayatını değiştirmek için bu zorlu yolda onlara rehberlik edeceğim. Hatta geçen hafta bir öğrencim geldi ve beni çok duygulandırdı. Çünkü benim karşıma çıkan bu fırsatın neden değerlendirdiğimi o zaman anladım. Öğrencim dedi ki ‘Hocam okuma gibi bir hedefim yoktu. Ama sizin hayat hikayenizi dinledikten sonra okumaya karar verdim' deyince, bu fırsatın benim karşıma çıkma sebebinin bu olduğunu anladım” diye konuştu.