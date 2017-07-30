Temizlik amacıyla yakılan ateş ot ambarına sıçradı

Edinilen bilgiye göre, temizlik amacı ile bölgede yakılan ateş, Temel Pehlivan’a ait olduğu belirlenen ot ambarına sıçradı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akçaabat Grup Amirliği kısa sürede olay yerine ulaşırken iş makineleri ile birlikte müdahale edilen yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangı sonucu ambarda bulunan 5 ton kuru ot ile 100 kg gübre zarar gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, hemşehrilerini bir kez daha temizlik amacı ile ateş yakılmaması hususunda uyardı. Temizlik amacı ile yakılan ateşlerin, rüzgârın etkisi ile kısa sürede yayıldığına dikkat çeken Gümrükçüoğlu, “Sıcak yaz günlerindeyiz. Bu dönemde yakılan ateşler büyük felaketlere sebep olabiliyor. Bu nedenle tüm hemşehrilerimden şehrimizde temizlik amacı ile ateş yakılmamasını özellikle istirham ediyorum” dedi.