Kaza, saat 15.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. İddiaya göre, İrfan Baştuğ Caddesi Yunus Emre Çarşısı önünde bulunan dolmuş duraklarında değnekçilik yapan Öztürk Aytekin (60), yol kenarında park halinde olan 06 J 1829 plakalı dolmuşun şoförü Ahmet T. ile konuştuğu sırada caddede seyir halinde olan Nurettin Y. yönetimindeki 06 AZ 9082 plakalı temizlik aracının altında kaldı. Dolmuş içerisindeki kadınların çığlıkları üzerine olayı fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, temizlik aracının lastiğinin altında kalan Öztürk Aytekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, tek şeride düşen yolda aksamalar yaşandı. Aytekin’in cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uğur Kan Yüksek