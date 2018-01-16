Temizlik görevlisinin basketbol yeteneği şaşırtıyor

Çocukluk ve gençlik yıllarında eline hiç basketbol topu almayan Mahmut Çil, ancak 39 yaşına geldiğinde basketbolda yetenekli olduğunu fark etti. 15 yıl boyunca Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çil, bir gün sporculardan etkilenerek eline basketbol topunu aldı. Rastgele atışlar yapan iki çocuk babası Çil, topu her defasında potaya gönderince bu atışları bir de arkasını dönerek yapmaya başladı. Kısa süre içerisinde yeteneğini geliştiren Mahmut Çil, bazen gözlerini bağlayarak, bazen de tribünün en yüksek köşesine çıkıp arkasını dönerek atışlar yapıyor. Çil’in bu yeteneği sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Çil, “Basketbol artık bizden geçti. Biz anca paspas yaparız. Amacım gençleri spora teşvik etmek” dese de, yeteneği antrenörlerin de dikkatini çekiyor.

"ARTIK BASKETBOL DİYORUM"

Daha önce eline hiç basketbol topu almadığını söyleyen Çil, "Eskiden basketbol sevdam yoktu ama burada işe başladıktan sonra işin içinde olduğumdan dolayı basketbola merak sardım. Artık ‘basketbol mu, futbol mu?’ diyenlere ‘tabii ki basketbol’ diyorum. Amacım gençlere sporu sevdirmek. Gençleri salonlara çekmek istiyorum. Beni örnek almalarını istiyorum. Görüntüleri sosyal medyada paylaşınca güzel tepkiler aldım. Buraya birçok genç gelip benim gibi topu potaya atmaya başladı. İnsanlara sesimi duyurmak istediğim için dikkat çekici olsun diye potaya arkamı dönerek atış yapıyorum. Ailem de çok güzel tepki verdi. Basket hocaları beni görünce şaşırıyor. Geçen hafta bir maçta basketbol hocası benim videolarımı görüp çok şaşırdı. Hemen aynı görüntüleri Amerikalı basketbolculara gösterdi. Onlar da çok şaşırdı. Basketbol artık bizden geçti. Biz anca paspas yaparız. Amacım gençleri spora teşvik etmek” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan - İsmail Hakkı Ergün