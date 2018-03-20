Diğer
Kategoriler

Temizlik işçilerinden alkışlanacak hareket

Malatya’da geçtiğimiz gün vefat eden kimsesiz yaşlı adamın gecekondu evini temizleyen temizlik işçileri burada buldukları yaklaşık 120 bin TL parayı polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Temizlik işçilerinden alkışlanacak hareket

20 Mart 2018 11:33

60 yaşındaki Hüsamettin Yıldırım geçtiğimiz günlerde, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokaktaki evinde ölü olarak bulundu. Daha sonra yaşlı adamın evinde temizlik yapan belediye temizlik işçileri temizlik yaptığı sırada evdeki bir dolaba koyulmuş vaziyette 120 bin TL para buldu.

Durumu belediyeye bildiren işçiler daha sonra parayı emniyete teslim etti. Emniyet mensupları ise parayı yaşlı adamın olası mirasçılarına verilmesi için Cumhuriyet Savcılığına teslim etti.

Temizlik işçilerinin yaptığı anlamlı davranış herkesin takdirini toplarken, ölen yaşlı adamın arkada bıraktığı hikaye de duyanları hüzne boğdu.

“Bir evini vakfa bağışlamış”

Ölen yaşlı adamın kimi kimsesi olmadığını söyleyen Hacı Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, yaşlı adamın adeta varlık içinde yokluk çektiğini belirterek, Yıldırım’ın bir evini vakfa bağışladığını söyledi. Çolak, “Hüsamettin Yıldırım, Hacı Abdi Mahallesinde ikamet eden engelli, yalnız bir vatandaştı. Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları polis ekiplerine bilgi vermiş. Polis ekipleri eve geldiğinde şahsı ölü olarak bulmuş. Cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldıktan sonra defin edildi. Daha önce kendisiyle görüştüğümde kendine ait olan tek katlı müstakil evi bir vakıfa bağışladığını belirtmişti. Ben görmedim ama belediye temizlik işçileri Yıldırım'ın vefatının ardından evinde temizlik çalışma yaptı bu esnada 100 bin TL'den fazla paranın bulunarak emniyete teslim edildiği ifade ediliyor" diye konuştu.  

Hasan Eryılmaz

Etiketler: Malatya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç