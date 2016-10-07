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Temizlik işçisi FETÖ’nün il imamı çıktı!

Denizli’de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'Denizli İl İmamı' olduğu iddia edilen 40 yaşındaki F.Y, polis tarafından yakalandı. Şüpheli F.Y'nin fizik öğretmeni olduğu fakat öğretmenlik yapmadığı, örgütün kapatılan okullunda temizlik işçisi olarak çalışıyor gözüktüğü belirlendi.

Temizlik işçisi FETÖnün il imamı çıktı!

07 Ekim 2016 16:33

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün 'Denizli İl İmamı' olduğu ileri sürülen ve deşifre olduktan sonra kaçan M.B'nin yerine örgüt tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kente il imamı olarak Antalya'dan Denizli’ye görevlendirilen F.Y yakalandı.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, F.Y'nin fizik öğretmeni olduğu fakat öğretmenlik yapmadığı, örgütün kapatılan okullunda temizlik işçisi olarak çalışıyor gözüktüğü belirlendi.

F.Y, Servergazi Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Polisin baskın yaptığını gören F.Y'nin, evindeki delilleri yok etmeye çalıştığı öğrenildi. Yok edilmeye çalışılan delilleri inceleyen polis ekipleri, deliller arasında bulanan flash diskte örgütün içindeki imamların kendi aralarında görevde yükselme sınav sorularının bulunduğu, krokiler ve şemalar olduğu öğrenildi. F.Y, sevk edilen mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, delillerin incelendiği belirtildi.

Medeni Topaloğlu 

 


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