Temizlik işçisi para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Belediyesinde 11 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 46 yaşındaki Metin Demir, Fevzi Paşa Caddesi üzerinde görevini yaptığı esnada bir çanta buldu. Çantayı açan Demir, 3 bin TL para ve kredi kartlarının olduğunu fark etti. Metin Demir, hemen durumu amirlerine bildirdi. Ardından da çantanın gerçek sahibi olan Serkan Kesen’e ulaşan belediye yetkilileri, eşyalarını almalarını istedi.

"Beni büyük bir dertten kurtardı"

Ev eşyası taşıdığı sırada çantayı kaybettiğini belirten Kesen, daha sonrada çantayı teslim aldı. Kesen, "Çantanın içerisinde cüzdanım, banka kartlarım ve 3 bin TL param vardı. Çantamı kaybettikten bir süre sonra bankadan aradılar ve bana ait çantanın bulunduğunu haber verdiler. Çantamın bulunduğunu duyunca çok sevindim. Paramı bulan kişiden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten helal süt emmiş birisiymiş. Çantayı eksiksiz olarak bana teslim etti. Beni büyük bir dertten kurtardı” dedi.

"Bir an bile düşünmedim"

Çantayı bulduğunda vakit kaybetmeden amirine haber verdiğini ifade eden belediye çalışanı Metin Demir ise “Bir an bile düşünmeden amirlerimi arayarak içi para dolu bir çanta bulduğumun bilgisini verdim. Amirim görev yaptığım bölgeye geldi ve gerekli yerlere haber vererek çantayı sahibine ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Nimet Ergün