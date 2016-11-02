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Temizlik işçisinin feci ölümü

Manisa’nın Salihli ilçesinde çöp kamyonunun presine sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Temizlik işçisinin feci ölümü

02 Kasım 2016 18:23

Edinilen bilgiye göre olay, kent çöplüğünde meydana geldi. G.K. yönetimindeki 45 SC 9918 plakalı çöp kamyonu Salihli’nin belli yerlerindeki çöpleri topladıktan sonra çöpleri boşaltmak için çöplüğe gitti. Haznede sıkışan çöpleri prese doğru itmek isteyen işçi Adem Yıldırım (41), dengesini kaybederek prese sıkıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun presine sıkışarak hayatını kaybeden temizlik işçisi Adem Yıldırım, Hacıbektaşlı Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıbektaşlı Gümüşçayı Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Belediye Başkan Yardımcıları Yalım Şenkaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Musa Yıldız ile temizlik işçileri katıldı.

Evli olan Yıldırım’ın 2013 yılının Ocak ayından bu yana Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Etiketler: temizlik işçisi


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