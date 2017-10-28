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Temizlik işinden fabrika patronluğuna uzanan yol

Malatya’da yaşayan 38 yaşındaki kadın, yıllar önce temizlikçi olarak girdiği tekstil sektöründe şimdi fabrika sahibi oldu. Kurduğu fabrika ile adından başarı ile bahsettiren kadın girişimci, tüm kadınlara örnek oldu.

Temizlik işinden fabrika patronluğuna uzanan yol

28 Ekim 2017 09:43
Temizlik işinden fabrika patronluğuna uzanan yol - Tıkla İzle

38 yaşındaki Şehriban Şahin, imkansızlıklar nedeniyle okuluna devam edemeyince 1992 yılında çalışmaya başladı. Bir tekstil fabrikasında işe başlayan Şahin, burada temizlik işleri başta olmak üzere birçok bölümde yer aldı. Temizlikçi olarak girdiği fabrikada zamanla makineleri kullanmayı öğrenen Şahin, çalışma azmi ile kısa sürede tekstil sektöründe de iş deneyimi elde etti.
Kumaş üretimindeki tüm makineleri öğrenen ve adeta bir usta olan Şahin’in bu başarısını görmezden gelmeyen patronları onu müdürlüğe kadar terfi ettirdi. “Madem bu işi yapıyorum neden kendi işimin patronu olmuyorum” diyen Şahin, 2007 yılında artık uzmanlaştığı sektörde iş yeri açmayı hedefledi. Bir ortağı ile ilk olarak küçük bir tekstil atölyesi kuran Şehriban Şahin, bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra 2017 yılında ‘artık büyüme’ zamanı diyerek 2 bin metrekare bir fabrika satın aldı.

"Kadın isterse her şeyi başarır"
1.Organize Sanayi bölgesinde dayısı ile birlikte tekstil fabrikası kuran Şahin, şuan da yanında 5 kişiye ise istihdam sağlıyor.
Kısa sürede yaşadığı başarıyı anlatan Şahin, bir kadın olarak tekstil sektöründe var olmanın zor bir iş olduğunu belirterek, “Ama insanlar çalışmak isterse başaramayacakları şey yoktur diye düşünüyorum” dedi.
Çalışmayı seven biri olduğunu ifade eden Şahin, elde ettiği başarıyı ise "Kadın isterse her şeyi başarır" cümleleriyle özetliyor. Şuanda OSB’de 2 bin metrekarelik kumaş fabrikasında 5 makinesinin olduğunu, ancak kısa süre sonra işletmeyi büyütmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, fabrikasında makinelerin bakımlarını bile kendisinin yaptığını söyledi.

Listede olduğunu haberlerde öğrendi
Öte yandan kadın girişimci Şehriban Şahin, adının Cumhurbaşkanlığının düzenleyeceği Cumhuriyet Resepsiyonuna katılacak isimler arasında olduğunu, bunu da çıkan haberlerden öğrendiğini söyledi. Kendisine şuana kadar henüz bir davet iletilmediğini de belirten Şahin, "Haberlerde öğrendim davet edildiğimi. Tabi bu gurur verici. Birilerine örnek olmak, Cumhuriyetin kurulduğu bir günde bu resepsiyona katılmak benim için gurur verici bir şey olur" diye konuştu.

Mehmet Türel - Selçuk Dönmez 

 

 

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