Temizlik kağıdı üreticileri İstanbul’da buluşacak

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM, temizlik kâğıdı sektörünün uluslararası çapta buluşma noktası olan Tissue World’ün İstanbul ayağını bu yıl 4-6 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Sektörün lider firmaları tarafından desteklenen Tissue World Istanbul 2018, global deneyimi ve zenginleşen içeriği ile dört kıtadan sektörün öncülerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgenin en kapsamlı temizlik kağıdı fuarı olarak bilinen Tissue World Istanbul, aynı zamanda Avrupa’daki iki önemli buluşma noktasından biri. Katılımcılar ve ziyaretçilerin iş ağlarını ve fırsatlarını geliştirmelerine olanak tanımak üzere bu yıl fuarda hijyen alanında ‘non-woven’ (ıslak mendil, bebek bezi) üretimi yapan makine tedarikçileri de yer alacak. Böylece ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış yakalanması ve katılımcılara çok daha zengin bir içerik sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda perakende sektörü temsilcileri, lojistik firmaları, temizlik kağıdı tedarikçileri, danışmanlık şirketleri, ‘non-woven’ üreticileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu yetkilileri Tissue World Istanbul 2018’de buluşacak.

"Tissue World Istanbul, Türkiye için kritik bir öneme sahip temizlik kâğıdı sektörünün buluşma noktası"

Tissue World Istanbul’un en önemli hedefinin temizlik kâğıdı sektörünün gelişimine hizmet etmek olduğuna değinen UBM İstanbul Marka Direktörü Esin Aslıhan “Her geçen yıl yeni yatırımlarla büyüyen ve istihdam oranı artan Türkiye temizlik kâğıdı sektörü, ihracatını son 7 yılda 1,5 katına çıkarmayı başardı. Bu başarının yeni iş fırsatları ve daha geniş bir iş ağı ile desteklenmesi ile hem sektörümüzün hem de ülkemizin gelişimine hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda bu yıl ‘non-woven’ makine üreticileri de aramızda olacak. Böylece sektörümüzü 360 derece kapsayacak şekilde endüstrinin liderlerini ve karar vericilerini bir araya getirmeye hazırlanıyoruz ve tüm sektör temsilcilerini, hep birlikte sektörümüzü çok daha ilerilere taşımanın yollarını keşfetmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hayat Kimya Global Temizlik Kağıtları Üretim Direktörü Lütfi Aydın Tissue World Fuarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. “Hızlı tüketim sektörünün globalleşen oyuncularından biri olarak hijyen, ev bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde 12 markamızla 9 ülkede 8 bine yakın çalışanımızla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hayat Kimya olarak 12 sene önce Türkiye’den başlayan temizlik kağıtları yolculuğumuzda bugün Papia, Familia, Teno ve Focus markalarımızla Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük kâğıt üreticisi haline geldik. Teknolojik yatırımlarımızla sektöre öncülük ederek yenilikçi markalarımızı dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyoruz. Herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak en inovatif ürünlerimizi 100’e yakın ülkedeki tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu prensibimizle 12 yıldır, yüzde 100 selüloz ve kimyasal beyazlatıcı kullanmadan ürettiğimiz yüksek kaliteli ürünleri Rusya’dan Pakistan’a bulunduğumuz tüm ülkelere götürüyoruz.

12 senede pazar payı liderliklerimizin yanı sıra sektörde fikir öncülerinden biri haline geldik. Kojenerasyon teknolojisini kağıt üretim sektörüne özel hale getiren çalışmalarımızla verimliliğimizi sektörde örneği görülmemiş yüzde 88 seviyelerine taşıdık. Kojenerasyon teknolojisini Türkiye’den Rusya’daki tesisimize taşıyarak teknoloji ihracatında bir ilke imza attık. Enerji verimliliğinin yanı sıra Türkiye’de en az su kullanarak temizlik kağıdı üretimi yapan üreticiyiz, Avrupa’da ise 3'üncü sıradayız. Su kullanımında tasarruf sağlayan özel süreçlerimizle, doğal kaynakları en etkin şekilde kullanarak üretim yapıyoruz.

Tissue World Fuarı, temizlik kağıdı üreticilerini ve bu alandaki profesyonelleri buluşturarak tüm paydaşlarımızla görüşmemize, yeniliklerimizi, teknolojilerimizi aktarmamıza, ilham olacak yeni işbirlikleri için imkan sağlıyor. Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük kağıt üreticisi olarak fuarın ana sponsorları arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, fuarda yeni ürünlerini tanıtacak

Temizlik kağıtları, bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım ve ev dışı temizlik kategorileri altında birçok öncü markayı bünyesinde barındıran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri; Tissue World Istanbul’un ana sponsorlarından biri olarak fuarı destekliyor. Vizyonunu kişisel hijyen alanında markalarıyla güçlü bir bölgesel oyuncu olmak olarak belirleyen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, öncelikli pazarları olan Kafkasya ve Orta Asya’nın yanı sıra Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ağırlıklı olmak üzere yeni hedef pazarlara odaklanıyor. Bu kapsamda sektörün bölgesel buluşma platformu olan Tissue World Istanbul’da şirket, geniş bir yelpazede sunduğu yarı ürün portföyünün yanı sıra, bitmiş ürün tarafında üst segmentte benzersiz ürün özellikleri sunan Selpak Deluxe Pamuk Katkılı tuvalet kâğıdı ve Bambu Katkılı havlu, orta segmentte Selpak Comfort ürün serisi gibi yeni ürünlerini tanıtacak. Ev dışı kullanıma yönelik Selpak Professional markası altında ise V-katlı tuvalet kâğıdı ve özel olarak tasarlanan dispenseri ile geri dönüşümlü ürün portföyüne eklenen Sensörlü Havlu, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

“Lila Kağıt Grubu, bu yılda katılımcı ve sponsorların arasında yerini aldı”

Tissue World Istanbul’un sektör beklentilerini karşılamaya hazır olduğuna inandıklarını belirten Lila Grubu Genel Müdürü Alp Öğücü; “Fuar sponsorları arasında yer almaktan gurur duyduğumuz Tissue World Istanbul, temizlik kâğıdı üreticilerinin yanı sıra makine ve hammadde tedarikçilerini de kapsayarak sektör için önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Aynı zamanda Lila Kâğıt olarak 68 ülkeye ihracat yapıyoruz ve Tissue World Istanbul’un Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi hedef pazarlarımıza hitap etmesi de bu platformda yer almamızın temel nedenlerinden biri. Fuar kapsamında düzenlenen konferans ise sektörel gelişmeleri aktaran bir platform olarak sektörün geleceğine ışık tutuyor. Bu yıl küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle hammadde kaynaklarında yaşanması muhtemel darboğaz ve endüstriyel sermaye gelişimi gibi kritik konuları masaya yatıracağımız Tissue World Istanbul’un beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum” dedi.