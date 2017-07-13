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Temmuz ayında kartopu oynadılar

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milletvekili Sebahattin Karakelle ve bazı protokol mensupları, Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Esence Dağı Yedigöller mevkiinde kartopu oynadı.

Temmuz ayında kartopu oynadılar

13 Temmuz 2017 12:46
Temmuz ayında kartopu oynadılar - Tıkla İzle

Erzincan’ın en yüksek dağı olan 3550 rakımlı Keşiş Dağları Esence mevkiindeki Yedigöller bölgesinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve beraberindeki protokol mensupları, 3010 metrede bulunan Yedigöller mevkiinde dağ yürüyüşü yaparak kartopu oynadılar. Temmuz ayının ortasında karla kaplı Esence Dağı’na tırmanan Vali Arslantaş ve beraberindekiler, hava sıcaklığının yer yer 10 dereceye kadar düştüğü bölgede serin havanın tadını çıkardılar.

"TABİAT HARİKASI"

Erzincan’ın her türlü doğa sporlarına elverişli yapısı sebebiyle “doğa sporları başkenti” olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Vali Arslantaş, özellikle Esence Dağı Yedigöller bölgesinin gezip görülebilecek bir alan olduğunu belirtti. Vali Arslantaş,”Şuanda Keşiş Dağları’nın zirvesindeyiz. Burası Esence Uluslararası Dağ Festivali’nin yapıldığı alan. Buraya ulaşmak için Erzincan merkezden yaklaşık 1,5 saatlik mesafeyi katettik. Tektonik hareketler sonucu oluştuğunu değerlendirdiğimiz bu göllerin henüz erimemiş karların, envai çeşit çiçeklerin bizi karşıladığı bir tabiat harikasıyla iç içe kaldık, buradan ayrılmak istemiyoruz. Kar, su, güneş, sis, aklınıza gelebilecek her türlü mevsim şartlarını birkaç saat içinde burada yaşadık. Burası kamp yapmaya, dağ tırmanışına, kaya tırmanışına ve dağ yürüyüşüne uygun bir alan olarak gördük. Herkesi bu doğal güzellikten faydalanmaları için buraya davet ediyoruz” dedi.

Protokol mensupları doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 3000 metre rakımda hazırlanan ikramlardan tattılar.

Abdullah Aslan 


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