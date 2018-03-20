Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Avan Sokak’ta bulunan evde Fatma Kılıç, mutfakta yemek yaptığı tencereyi ocağın üzerine koyarak pişirmeye bıraktı. Kılıç ocakta altı yanan tencereyi unutunca evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangının giderek büyümesi nedeniyle evden çıkan Kılıç hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içindeki yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşarken gaz maskesi ve oksijen tüpüyle yangına müdahale ettiler. Öte yandan TEDAŞ ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı yangının çıktığı ikamete gelen elektriği kesti.

Yangın sonrası ikamette maddi hasar oluştu. İkametin sahibi Fatma Kılıç ise, “Keşke ocakta o tencereyi unutmasaydım” diyerek feryat etti.

Emre Bozdemir

