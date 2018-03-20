Diğer
Kategoriler

Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde, ocakta unutulan tencerenin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Tencereyi ocakta unutunca evi yaktı

20 Mart 2018 21:13

 Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Avan Sokak’ta bulunan evde Fatma Kılıç, mutfakta yemek yaptığı tencereyi ocağın üzerine koyarak pişirmeye bıraktı. Kılıç ocakta altı yanan tencereyi unutunca evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangının giderek büyümesi nedeniyle evden çıkan Kılıç hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içindeki yoğun duman nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşarken gaz maskesi ve oksijen tüpüyle yangına müdahale ettiler. Öte yandan TEDAŞ ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı yangının çıktığı ikamete gelen elektriği kesti. 

Yangın sonrası ikamette maddi hasar oluştu. İkametin sahibi Fatma Kılıç ise, “Keşke ocakta o tencereyi unutmasaydım” diyerek feryat etti. 

Emre Bozdemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç