Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Tendürek Dağı bölgesinde geçen hafta başlatılan ve 6 Ekim 2016 tarihinde Tendürek Dağı Kışlak mevkiinde 4 PKK'lı teröristin öldürülmesine müteakip 11 Ekim 2016 tarihinde insansız hava araçlarının tespit ettiği hedeflere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak hava unsurlarının da destek verdiği operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

