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Tendürek Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda sürdürülen operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağında 2 terörist etkisiz hale getirildi

12 Ekim 2016 12:30

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Tendürek Dağı bölgesinde geçen hafta başlatılan ve 6 Ekim 2016 tarihinde Tendürek Dağı Kışlak mevkiinde 4 PKK'lı teröristin öldürülmesine müteakip 11 Ekim 2016 tarihinde insansız hava araçlarının tespit ettiği hedeflere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak hava unsurlarının da destek verdiği operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
 

Etiketler: Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı


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