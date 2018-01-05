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Tendürek Dağı’nda terör operasyonu

Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.

Tendürek Dağında terör operasyonu

05 Ocak 2018 16:40

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı’nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32’ adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez

 

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