Tendürek Dağı’nda terör operasyonu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı’nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 17-32’ adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleriyle bombardımana tutuldu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez