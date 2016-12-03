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Tendürek Dağında vatandaşlar donma tehlikesi geçiriyor

Ağrı’nın Tendürek Dağı geçidinde devam eden tipi nedeniyle araçlar yollarda kalırken, kapanan yolda bekleyen vatandaşlar donma tehlikesi geçirdi.

Tendürek Dağında vatandaşlar donma tehlikesi geçiriyor

03 Aralık 2016 17:28
Tendürek Dağında vatandaşlar donma tehlikesi geçiriyor - Tıkla İzle

Son günlerde kar yağışının etkisini arttırdığı Doğu Anadolu Bölgesinde yağan kardan ve tipiden dolayı yaşam olumsuz etkilenmeye devam ediyor. 2 gündür Tendürek Dağı geçidinde devam eden tipi nedeniyle Doğubayazıt-Van yolu kapandı. Van’a gidemeyen araçlar geri dönmeye çalışırken tipiye yakalanırken, araçları yollarda kalan sürücüler donma tehlikesi geçirdi. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar indiği bölgede hayat felç oldu. Uzun araç kuyruklarının olduğu bölgede araçlarında hasta olan vatandaşlar da yollarda kaldı. İş makinelerinin müdahalesi sonucu açılan yollar kısa sürede yine kapandı.

Bülent İba 

 


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