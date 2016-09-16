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Tendürek şehitleri memleketlerine uğurlandı

Ağrı’nın Tendürek Dağı’nda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Adem Akatay ve Jandarma Er Ahmet Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Tendürek şehitleri memleketlerine uğurlandı

16 Eylül 2016 17:21

Başbakan Binali Yıldırım, şehit cenazelerini uğurlama törenine katılmak üzere Ana uçağı ile Erzurum askeri havalimanına geldi. Başbakan Yıldırım’ı Erzurum’da Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı.

Erzurum Askeri Havaalanında düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İçişleri eski Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Milletvekilleri Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt ve İlçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Adem Akatay’ın cenazesi Tokat’a, Jandarma Er Ahmet Tezcan’ın cenazesi ise Manisa’ya gönderildi.

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak köyü Karakuş mevkiinde, PKK'lı teröristler tarafından koruculara ait noktaya uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşen köy korucuları Abdulhadi İsmailogulları, Ahmet Demir, Adem Demir, Mehmet Demir, Muhsin Zerek, Engin Zerek ve Mehmet Bakındı’nın Adli Tıp kurumundaki otopsilerinin devam ettiği ve otopsilerinin ardından Doğubayazıt’a gönderileceği öğrenildi.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo

Etiketler: Başbakan Yıldırım, tendürek şehitleri


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