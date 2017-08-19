Tenekelerden kule taşıyan kamyonet korkuttu

Yüreğir ilçesindeki Kozan Caddesi’nde yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki yağ tenekeleriyle trafikte ilerleyen kamyonet şoförü olası tehlikelere davetiye çıkardı. Trafiktekilerin tedirgin bakışlarına aldırış etmeyen kamyonetin üzerindeki tenekeler virajlarda bir sağa bir sola eğildi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının yolculuğun tehlikesine yönelik sorusunu el işareti yaparak "Bir şey olmaz" diye yanıtlayan şoför, kamyonetiyle birlikte D-400 karayolu üzerinde gözden kayboldu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli