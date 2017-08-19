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Tenekelerden kule taşıyan kamyonet korkuttu

Adana’da yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki yağ tenekeleriyle trafikte seyreden kamyonet yürekleri ağızlara getirdi.

Tenekelerden kule taşıyan kamyonet korkuttu
Tenekelerden kule taşıyan kamyonet korkuttu - Web TV

19 Ağustos 2017 14:19

Yüreğir ilçesindeki Kozan Caddesi’nde yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki yağ tenekeleriyle trafikte ilerleyen kamyonet şoförü olası tehlikelere davetiye çıkardı. Trafiktekilerin tedirgin bakışlarına aldırış etmeyen kamyonetin üzerindeki tenekeler virajlarda bir sağa bir sola eğildi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının yolculuğun tehlikesine yönelik sorusunu el işareti yaparak "Bir şey olmaz" diye yanıtlayan şoför, kamyonetiyle birlikte D-400 karayolu üzerinde gözden kayboldu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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