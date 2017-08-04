Tenis kortlarının elegan tarzı şehre iniyor

Giyim markası NetWork, tenisin modern ve dinamik stilini günlük hayatla buluşturma amacıyla kapsül koleksiyon oluşturdu. Kortlardan sokağa taşınan tenis esintili yaz koleksiyonunun en prestijli tenis turnuvalarından olan ‘Australian Open’dan ilham alınarak hazırlandığı belirtildi.

Kadın koleksiyonunda feminen kesimlerin sportif detaylar ile harmanlandığı parçalar rahat ve modern şıklık arayanların stiline yansıyor. Fit &Flare formdaki elbiseler, polo yaka t-shirtler, pilili etek, şort ve pantolonlar ile günlük kombinlerde spor şıklık oluşturuluyor. Dinamik çizgiler ve renklerden esinlenerek hazırlanan erkek koleksiyonunda ise; polo yaka trikolar, t-shirtler, biye detaylı gömlekler, vintage çantalar, sneakerlar, blazer ve joggerlar hem klasik hem de gün boyu sportif tenis stiline sahip olmak isteyenler için kortlardan ilham alıyor.

