Diğer
Kategoriler

Tenis kortlarının elegan tarzı şehre iniyor

Tenisin modern ve dinamik stilini günlük hayatla buluşturma amacıyla kapsül koleksiyon oluşturuldu.

Tenis kortlarının elegan tarzı şehre iniyor

04 Ağustos 2017 13:12

Giyim markası NetWork, tenisin modern ve dinamik stilini günlük hayatla buluşturma amacıyla kapsül koleksiyon oluşturdu. Kortlardan sokağa taşınan tenis esintili yaz koleksiyonunun en prestijli tenis turnuvalarından olan ‘Australian Open’dan ilham alınarak hazırlandığı belirtildi.

Kadın koleksiyonunda feminen kesimlerin sportif detaylar ile harmanlandığı parçalar rahat ve modern şıklık arayanların stiline yansıyor. Fit &Flare formdaki elbiseler, polo yaka t-shirtler, pilili etek, şort ve pantolonlar ile günlük kombinlerde spor şıklık oluşturuluyor. Dinamik çizgiler ve renklerden esinlenerek hazırlanan erkek koleksiyonunda ise; polo yaka trikolar, t-shirtler, biye detaylı gömlekler, vintage çantalar, sneakerlar, blazer ve joggerlar hem klasik hem de gün boyu sportif tenis stiline sahip olmak isteyenler için kortlardan ilham alıyor.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!