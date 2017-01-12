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Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Ataköy Camii'nde tentenin kar nedeniyle devrilmesi sonucu bir kişi ölmüş çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Bakırköy Belediyesi'nin ihmali olduğu ortaya çıktı.

Tente faciasında Bakırköy Belediyesinden büyük ihmal

12 Ocak 2017 15:15
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal - Tıkla İzle

Ataköy Camii'nde tentenin kar nedeniyle devrilmesi sonucu bir kişi ölmüş çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Bakırköy Belediyesi'nin ihmali olduğu ortaya çıktı. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, "tentenin otomatik açma kapaması çalışmadığı için bu durum dernek yöneticileri tarafından belediyeye iletilmiş. Belediye firma ile görüşmüş ,150 bin lira istenince öyle kalmış." dedi.

Ataköy Camii'nde önceki gün kar nedeniyle tente cenaze namazı kılanların üzerine devrilmiş, olayda Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili ise Bakırköy Belediyesi'nin ihmali İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran tarafından açıklandı. Yaran, vefat eden Şengezer'e Allah'tan rahmet dileyerek, " Buradaki tente Bakırköy belediyesi tarafından hazırlanmış ve hizmete sunulmuş. Yaz aylarında tentenin otomatik açma kapaması çalışmadığı için bu durum dernek yöneticileri tarafından belediyeye iletilmiş. Belediye de kendilerinin bu durumu iletildikten sonra tenteyi yapan firma ile görüşeceklerini söylemiş, firma ile görüşülmüş o da yüksek fiyat istemiş bana ifade edildiğine göre 150 bin lira bir para istemiş. Öyle kalmış." dedi.

Olay günü yaşananları da anlatan Rahmi Yaran " Olay günü saat 10.45'de camii görevlileri camiye geldikleri zaman tehlikeyi fark etmişler 11'de belediyeyi arayıp bana müdahale edilmesi gerektiğini bu karların boşaltılması için taleplerini bildirmişler. Onlarda ilgileneceklerini söylemişler. Ama 12'de bu telefona rağmen gelen giden olmayınca tekrar daha önceden bildikleri bir ismi aramışlar ve durumun ciddi olduğunu söylemişler kendisi şuanda görevde olmadığı görevden alındığını ama ilgililere ileteceğini söylemiş. Daha sonra tekrar belediyeden bir başkasını aramışlar ve durumu bir daha söylemişler. Buna rağmen namaza kadar her hangi bir gelişme olmamış. Öğle namazından önce cami imamı cenaze imamına ayrıca bilgi vermiş. Şunu hem İstanbullular hemde tüm Türkiye'nin bilmesinin de fayda var. Bizde İstanbul'da cenaze işlerine cenaze imamları bakar. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ilgili kuruluşu koordine eder. Dolayısıyla cenaze imamına cami imamı tarafından bilgi verilmiş ayrıca müezzine ezanı çok kısa okumasını söylemiş ve yine ayrıca tehlikeli bölgeye bir şerit çek demiş. Bütün bunları yapan cami imamı Normal olarak cami imamları camiye gelirler vakit namazında namazı kılmışlar kıldırmışlar. Dışarıda cenaze namazı kılınmış arabaya götürülmüş geride bir taraftan cemaat dağılırken, bu üzücü olay meydana gelmiş. Belki yani o şerit ihlal edilmeseydi olmayacaktı. Anonslara rağmen niye tentenin altına girilmiş bunlar araştırması gereken konular." dedi.

Cami imamının cenazeyi kıldırıp kıldırmadığı ile ilgili soruya İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, " İşte anlatmak istediğim o o hangi imam cami imamımı yoksa cenaze imamımı yani onun için özellikle İstanbul'da ki uygulamayı hatırlatıyorum ki çünkü cami imamı dışarıya hiç çıkmamış şeyden sonra yani içeriye gelir namazı kıldırır üzerini değiştirene kadar zaten diğerleri namazı kılmışlar yani cami imamımız değil. Böyle birşey varsa bile cami imamımız orada değil. Çünkü cenaze daha sonra kılınıyor. Cami imamımız hem daha önceden belediye ile irtibat kuruyor ve duruma müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor ayrıca anons yapıyor. Cami imamı ki buraya girmeyin tehlike var diye ayrıca şerit çektiriyor bütün bunları yapan cami imamı. Tabi biz ne söylersek söyleyelim olay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da araştırılacak ve durum ortaya çıkacak. Bunlar benim cami imamından aldığım bilgiler ve tutanaktır." dedi.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Mustafa Ümit Şengezer'in eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

HASİBE KARADAĞ-SERDAL ALTINTEPE 

Etiketler: Ataköy Camii, Prof. Dr. Rahmi Yaran, tente faciası


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