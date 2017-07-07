Diğer
Kategoriler

Teodosic, Los Angeles Clippers ile anlaştı

CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Sırp yıldız basketbolcu Milos Teodosic, NBA Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Clippers ile anlaştı.

Teodosic, Los Angeles Clippers ile anlaştı

07 Temmuz 2017 12:28

Avrupa basketbolunun önemli oyuncularından olan Milos Teodosic’in NBA hayali gerçek oldu. Teodosic, uzun zamandır oynadığı ve sözleşmesi sona erdiği CSKA Moskova’da kalıp, kalmayacağı belli değilken, NBA yolunu tuttu. Yıldız basketbolcu, NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers iel anlaştı. Teodosic’e Clippers’ın yanı sıra Chicago Bulls ile Minnesota Timberwolves’un da ilgilendiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki basketbolcu, 2 sene için 12 milyon 300 bin Dolar ücrete anlaştığı belirtildi. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Los Angeles Clippers, Teodosic


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!