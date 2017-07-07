Teodosic, Los Angeles Clippers ile anlaştı

Avrupa basketbolunun önemli oyuncularından olan Milos Teodosic’in NBA hayali gerçek oldu. Teodosic, uzun zamandır oynadığı ve sözleşmesi sona erdiği CSKA Moskova’da kalıp, kalmayacağı belli değilken, NBA yolunu tuttu. Yıldız basketbolcu, NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers iel anlaştı. Teodosic’e Clippers’ın yanı sıra Chicago Bulls ile Minnesota Timberwolves’un da ilgilendiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki basketbolcu, 2 sene için 12 milyon 300 bin Dolar ücrete anlaştığı belirtildi.

Oğuzhan Ort