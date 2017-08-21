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TEOG 1. nakil sonuçları açıklandı

TEOG ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.

TEOG 1. nakil sonuçları açıklandı

21 Ağustos 2017 11:52

TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleştirme işlemleri sonrası açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

TEOG 2. nakil başvuruları ise 21 Ağustos itibari ile başlayacak. Başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak.

TEOG 2. nakil başvuruları 25 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru sonuçları 28 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak. 

Pelin Üzek Kılıç

Etiketler: nakil sonuçları, TEOG


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