TEOG 1. nakil sonuçları açıklandı

TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleştirme işlemleri sonrası açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

TEOG 2. nakil başvuruları ise 21 Ağustos itibari ile başlayacak. Başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak.

TEOG 2. nakil başvuruları 25 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru sonuçları 28 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

Pelin Üzek Kılıç