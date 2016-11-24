TEOG birinci dönem sınavları yurt içinde 970 merkezde, 16 bin 235 okulda, 93 bin 342 salonda, yurt dışında ise 7 ülkede 14 merkezde, 21 okulda, 72 salonda gerçekleştirilecek. Toplam 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katılacağı sınavlarda yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak. Tüm merkezlerde eş zamanlı düzenlenecek olan sınavda öğrenciler bugünkü ikinci oturumda fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, velileri ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua ederek beklemeye başladı.