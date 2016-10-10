TEOG sınavları ne zaman? 2016-2017 Ortak Sınavlar Kılavuzu yayımlandı. MEB, hem velilerin hem de öğrencilerin merakla beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) e-Kılavuzunu paylaştı. 2 dönem şeklinde yapılan TEOG sınavlarının ne zaman yapılacağını buradan sizlerle paylaşıyoruz. 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler bu yıl 1. dönem TEOG sınavına 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde, 2. dönem sınavlarına ise 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde girecekler.

TEOG 2016-2017 Ortak Sınavlar Kılavuzu için tıklayınız

SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve açık öğretim ortaokulunun

8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC'de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

3. ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

a. 8'inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

b. e-Okul Sistemi'ne kayıtlı 8'inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

c. 8'inci sınıf öğrencileri 2017 yılı PYBS'ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8'inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır.

ç. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

d. Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ortak sınavlara girebileceklerdir.

e. Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler,

5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

f. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemi'ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

g. Yurt dışında öğrenip görüp e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar Büyükelçilik /Başkonsolosluklarca ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 28 Ekim 2016 ve 24 Mart 2017 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 Bir adet vesikalık fotoğraf

 Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

 Bulundukları ülkedeki büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi

 EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemi'ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr internet adresine göndereceklerdir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

a. Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında, 8'inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.

b. Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sıra bilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-Okul Sistemi'nden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

c. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden ortak sınavlara katılacaklar sınav giriş yeri bilgilerini bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığı ile öğrenebileceklerdir.

ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI DERSLER

Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin öğretim programlarında yer alan kazanımlarını öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.

ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul Sistemi'ne işlenecektir.

b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

TEOG sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2016-2017 Ortak Sınavlar e-Kılavuzunu yayımladı. Yüzbinlerce 8'inci sınıf öğrencisinin bu yıl gireceği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) tarihlerini, başvuru bilgilerini, sınav sonuçlarını ve sınava girme şartları gibi bir çok bilgiyi haberimizden görebilirsiniz. İşte TEOG sınavlarının ne zaman yapılacağı ve kılavuzda yer alan bilgiler.